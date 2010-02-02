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Her zaman en taze kahve,

Senin olduğun her yerde!


Çünkü hedefimiz belli "Senin olduğun her yerde olmak!"

Biz hazırız, ailemize katılacak, bizimle birlikte büyücek ve kazanacak kişileri bekliyoruz...

Tüm ürünlerini kendisi üreten, profesyonel, yeniliklere ve gelişime açık ekip ile beraber çalışma şansı yakalacaksınız.

Eğitim ve denetim sistemi ile hatayı minumum seviyeye indiren çalışma sistemi ile sürekli sizlerin yanında olacağız.


FRANCHISE MODELLERİ


Esperro

SHOP KONSEPT

Perakende satış sisteminin yoğun olduğu, ürünlerimizi keyifle deneyimleyebileceğiz ve satın alabileceğiniz ferah «MAĞAZA» konseptidir.

- 50 - 100 m2

- Sıcak ve soğuk içecekler.

-Perakende satış alanları.

-Kısa süre keyifli ve rahat zaman geçirebileceğiniz tadım yapabileceğiniz oturma grupları.

-Kitap okuyabileceğiniz, bilgisayarınızla zaman geçirebileceğiniz masa gruplamaları.

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Esperro

COFFEE & SHOP KONSEPT

Oturma gruplarının daha yoğun olduğu, kaliteli zaman ve kaliteli ürüne rahatlıkla ulaşabileceğiniz «KAFE» konseptidir.

- 100 - 250 m2

- Sıcak ve soğuk içecekler.

- Sıcak ve soğuk yiyecekler.

- Tatlılar.

- Perakende satış alanları.

- Uzun süre keyifli ve rahat zaman geçirebileceğiniz oturma grupları.

- Bilgisayarınızla çalışabileceğiniz, toplantılar ve görüşmeler yapabileceğiniz masa gruplamaları.

FORMU DOLDUR BAŞVUR
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Esperro

KIOSK KONSEPT

Take away (al ve git) sistemi üzerine çalışan, ürünlerimize hızlı ve kolay ulaşabileceğiniz «STANT» konseptidir.

- 2 - 10 m2

- Sıcak ve soğuk içecekler.

- Sıcak ve soğuk yiyecekler.

- Tatlılar.

- Tek kullanımlık mutfak gereçleri «geri dönüşümlü»

- Kalite ve lezzet’e hızlı ve kolay ulaşım imkanı.

FORMU DOLDUR BAŞVUR
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FRANCHISE SÜRECİ

BAŞVURU

Esperro'lu olmanın ilk adımı olan başvuru formu üzerinden bayi adaylarımızın başvuruları alınır.

ÖN GÖRÜŞME VE DAVET

Franchising ekimiz, bayi adaylarımızla iletişime geçerek ön görüşmeyi gerçekleştirirler ve franchising sistemiz konusunda ön bilgilendirmede bulunurlar. Olumlu değerlendirilen adaylar merkezimize davet edilir ve yüz yüze görüşme sağlanır.

ÖN PROTOKOL VE LOKASYON

Ön görüşmesi olumlu sonuçlanan adaylarımızla, bayilik sürecini başlatan bir ön protokol imzalanır. Ardından lokasyon kriterlerimize dair bilgiler verilerek bayi adayımız için en uygun mekana birlikte karar verilir.

SÖZLEŞME

Bayi adayımızdan franchising sözleşmesi için istenen evraklarla beraber bayilik sözleşmemiz hazırlanır ve karşılıklı imzalanır.

MİMARİ PROJE

Konsepte uygun olarak mimari ekibimiz mağazanın projelendirilmesini, 3 boyutlu halini hazırlar, sunar ve inşaat başlar.

PERSONEL ALIMI VE EĞİTİMİ

İnşaatın tamamlanmasına yakın, operasyon ekibimiz tüm personelin işe alımını gerçekleştirir. Önce teorik eğitimleri, sonrasında ise pratik eğitimlerini tamamlayarak şube açılışına hazır hale getirir.

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© Esperro Francihe Fırsatları Biz sizi arayalım | 0(850) 706 31 11

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