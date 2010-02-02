Her zaman en taze kahve, Senin olduğun her yerde!

Çünkü hedefimiz belli "Senin olduğun her yerde olmak!" Biz hazırız, ailemize katılacak, bizimle birlikte büyücek ve kazanacak kişileri bekliyoruz... Tüm ürünlerini kendisi üreten, profesyonel, yeniliklere ve gelişime açık ekip ile beraber çalışma şansı yakalacaksınız. Eğitim ve denetim sistemi ile hatayı minumum seviyeye indiren çalışma sistemi ile sürekli sizlerin yanında olacağız.