Senin olduğun her yerde!

Perakende satış sisteminin yoğun olduğu, ürünlerimizi keyifle deneyimleyebileceğiz ve satın alabileceğiniz ferah «MAĞAZA» konseptidir.
- 50 - 100 m2
- Sıcak ve soğuk içecekler.
-Perakende satış alanları.
-Kısa süre keyifli ve rahat zaman geçirebileceğiniz tadım yapabileceğiniz oturma grupları.
-Kitap okuyabileceğiniz, bilgisayarınızla zaman geçirebileceğiniz masa gruplamaları.FORMU DOLDUR BAŞVUR
Oturma gruplarının daha yoğun olduğu, kaliteli zaman ve kaliteli ürüne rahatlıkla ulaşabileceğiniz «KAFE» konseptidir.
- 100 - 250 m2
- Sıcak ve soğuk içecekler.
- Sıcak ve soğuk yiyecekler.
- Tatlılar.
- Perakende satış alanları.
- Uzun süre keyifli ve rahat zaman geçirebileceğiniz oturma grupları.
- Bilgisayarınızla çalışabileceğiniz, toplantılar ve görüşmeler yapabileceğiniz masa gruplamaları.FORMU DOLDUR BAŞVUR
Take away (al ve git) sistemi üzerine çalışan, ürünlerimize hızlı ve kolay ulaşabileceğiniz «STANT» konseptidir.
- 2 - 10 m2
- Sıcak ve soğuk içecekler.
- Sıcak ve soğuk yiyecekler.
- Tatlılar.
- Tek kullanımlık mutfak gereçleri «geri dönüşümlü»
- Kalite ve lezzet’e hızlı ve kolay ulaşım imkanı.FORMU DOLDUR BAŞVUR
Esperro'lu olmanın ilk adımı olan başvuru formu üzerinden bayi adaylarımızın başvuruları alınır.
Franchising ekimiz, bayi adaylarımızla iletişime geçerek ön görüşmeyi gerçekleştirirler ve franchising sistemiz konusunda ön bilgilendirmede bulunurlar. Olumlu değerlendirilen adaylar merkezimize davet edilir ve yüz yüze görüşme sağlanır.
Ön görüşmesi olumlu sonuçlanan adaylarımızla, bayilik sürecini başlatan bir ön protokol imzalanır. Ardından lokasyon kriterlerimize dair bilgiler verilerek bayi adayımız için en uygun mekana birlikte karar verilir.
Bayi adayımızdan franchising sözleşmesi için istenen evraklarla beraber bayilik sözleşmemiz hazırlanır ve karşılıklı imzalanır.
Konsepte uygun olarak mimari ekibimiz mağazanın projelendirilmesini, 3 boyutlu halini hazırlar, sunar ve inşaat başlar.
İnşaatın tamamlanmasına yakın, operasyon ekibimiz tüm personelin işe alımını gerçekleştirir. Önce teorik eğitimleri, sonrasında ise pratik eğitimlerini tamamlayarak şube açılışına hazır hale getirir.
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Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, Double Coffee Gıda San. Tic. A.Ş., şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği
içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında
kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum. Double Coffee Gıda San. Tic. A.Ş.'nin tüm duyurularını
almak istiyorum.
Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Double Coffee Gıda San. Tic. A.Ş.’ye info@esperro.com.tr adresinden iletebilir ve üyeliğini iptal edebilir.